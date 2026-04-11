В Коордштабе назвали особенность сегодняшнего обмена пленными

Перед Пасхой из российского плена вернулись 182 украинца. Это уже 72-й обмен пленными и он имеет свою особенность. Как военные, так и гражданские, вернувшиеся сегодня домой, содержались в плену еще с 2022 года.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными 11 апреля

В Коордштабе отметили, что особенностью обмена стало то, что почти все освобожденные пленные были в российской неволе с 2022 года. Кроме того, удалось освободить 25 офицеров, которых РФ ранее категорически отказывалась обменивать.

"Большая половина освобожденных сегодня Защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращаются несколько военнослужащих Национальной Гвардии, порабощенных во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

Самому молодому украинцу, освобожденному из плена — 22 года, самому старшему исполнилось 63 года. Среди тех, кого удалось вернуть:

представители Военно-Морских Сил;

Сухопутных войск;

ТрО;

ДШВ;

ВСП;

Воздушных Сил;

СБС;

Национальной гвардии Украины;

Государственной пограничной службы.

Кроме того, в Украину вернулись семеро гражданских граждан. Их оккупационные войска поработили еще в 2022 году.

Все освобожденные пленные пройдут медицинский осмотр. Им окажут необходимую помощь и обеспечат всем необходимым.

Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 11 апреля, Президент Владимир Зеленский сообщил об обмене пленными. Из российской неволи удалось освободить 175 военнослужащих.

Также глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил об освобождении из плена семерых гражданских. Он отметил, что во время пасхального обмена домой вернулось 182 пленных.

