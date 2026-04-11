С защитниками вернулись семеро гражданских: Буданов показал фото

Обмен пленными. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о возвращении еще семерых гражданских украинцев из российского плена. Во время пасхального обмена домой вернулось 182 пленных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя ОП в субботу, 11 апреля.

"Перед Пасхой по поручению Президента Украины команда Координационного штаба осуществила запланированный обмен, в рамках которого освобождены 175 украинских Защитников и 7 гражданских лиц", — отметил он.

По словам Буданова, возвращение украинцев домой является одним из важнейших событий для страны.

"Возвращение наших граждан из российского плена на родную свободную землю — наиболее долгожданное щемящее событие, которое всегда с нетерпением ждет вся Украина", — подчеркнул он.

Читайте также:

Украинцы защитники вернулись из плена РФ. Фото: Офис президента

Глава ОП отметил, что значительная часть освобожденных военных находилась в плену еще с начала полномасштабного вторжения.

"Среди освобожденных воинов — большинство, кто находился в плену с 2022 года, в частности героические защитники Мариуполя", — сообщил Буданов.

Украинский защитник с флагом. Фото: Офис президента

Также удалось вернуть 25 украинских офицеров, освобождение которых было особенно сложной задачей. Буданов поблагодарил международных партнеров за помощь в организации обмена.

"Спасибо партнерам из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в проведении Пасхального обмена", — отметил он.

Новини.LIVE сообщали, в субботу, 11 апреля, состоялся пасхальный обмен военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди освобожденных украинцев были раненые и те, кто попал в тюрьмы РФ в 2022 году.

Как известно, предыдущий обмен военнопленными состоялся 5 и 6 марта. Тогда из плена удалось вернуть 500 украинских граждан.