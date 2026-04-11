Головна Новини дня Юсов: обмін мав бути масштабнішим, але РФ відкинула ініціативи

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 18:01
Обмін полоненими перед Великоднем мав бути масштабнішим, але РФ відкинула ініціативи. Попри це робота триває.

Про це повідомив речник ГУР МО та заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов. 163 із 175 людей звільнених сьогодні, перебували в російській неволі ще з 2022 року. Понад 60 осіб мають поранення або ускладнення після хвороб, 25 звільнених — офіцери, що є особливо важливим, адже їх повернення дається складніше.

Водночас Юсов обережно прогнозує продовження обмінного процесу: нинішній обмін може бути лише початком "великодньої" серії повернень. 

Новина доповнюється...

полонені Андрій Юсов обмін полоненими
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
