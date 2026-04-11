Головна Новини дня Дзвінки додому та сльози: перші емоції українців після полону

Дзвінки додому та сльози: перші емоції українців після полону

Дата публікації: 11 квітня 2026 18:32
Українці телефонують рідним після звільнення з полону 11 квітня 2026 року. Фото: ДПСУ

У суботу, 11 квітня, відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. З російської неволі вдалося повернути 175 військовослужбовців та 7 цивільних. Українці не стримували емоцій після повернення на рідну землю — плакали та сміялися одночасно.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Обмін полоненими 11 квітня: перші емоції звільнених з неволі РФ

Напередодні Великодня відбувся черговий обмін полоненими, у межах якого додому повернулися 182 українці175 військових і 7 цивільних.

Українці повертаються з полону. Фото: ДПСУ

Більшість звільнених перебували в полоні ще з 2022 року. Серед них — 25 офіцерів, яких раніше відмовлялися включати до обмінів. Значна частина військових потрапила в полон під час оборони Маріуполя, також звільнено нацгвардійців, захоплених на ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

Військовий плаче під час розиови з рідними після повернення з полону 11 квітня 2026 року. Фото: ДПСУ

Вік звільнених — від 22 до 63 років. Серед них представники різних підрозділів Сил оборони України, а також цивільні, яких російські окупаційні війська утримували з початку війни.

Після повернення до України звільнені громадяни відразу телефонували рідним, не стримуючи емоцій — сльози та сміх одночасно.

Дорогою додому вони усміхалися та махали руками незнайомим людям за вікном, відчуваючи підтримку кожного українця.

Новини.LIVE інформували, що секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 72-й обмін полоненими став результатом роботи держави, переговорної команди та всіх, хто щодня долучається до повернення українців. Він зазначив, що більшість звільнених перебували у полоні з 2022 року. Серед них — військові, які брали участь в обороні Маріуполя та виконували бойові завдання на різних напрямках, зокрема на сході, півдні та півночі України.

Новини.LIVE також повідомляли, що 11 квітня Президент Володимир Зеленський оприлюднив перші кадри повернення звільнених українців на батьківщину. На відео видно, як вони сходять на рідну землю зі словами "Слава Україні!" та не стримують емоцій, спілкуючись із близькими.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
