Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Обмін полоненими є результатом системної роботи: Умєров

Обмін полоненими є результатом системної роботи: Умєров

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 17:11
Українці, звільнені з полону. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

У суботу, 11 квітня, відбувся 72-й обмін полоненими. Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що це — результат роботи держави, переговорної команди та всіх, хто щодня працює над поверненням наших людей.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Умєрова.

Умєров про 72-й обмін полоненими

Як зазначив секретар РНБО, більшість людей, які сьогодні повернулися додому, перебували у полоні з 2022 року. Захисники боронили Україну у Маріуполі, а також на Донецькому, Харківському, Сумському, Луганському, Херсонському, Запорізькому, Київському та Курському напрямках.

Серед звільнених не тільки військові, а й цивільні. Цей обмін, за словами Умєрова, відбувся завдяки системній роботі.

"Це (Обмін. — Ред.) — результат системної роботи держави, переговорної команди та всіх, хто щодня працює над поверненням наших людей. Також вдячні США та Обʼєднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації процесу", — зазначив секретар РНБО.

Читайте також:

Повернення цивільних

Омбудсман Дмитро Лубінець додав, що додому сьогодні повернули сімох незаконно утримуваних цивільних. Це був складний процес.

"Сьогодні крім військових були звільнені 7 цивільних громадян України, яких росіяни фактично викрали зі своїх домівок. Вони були позбавлені волі без законних підстав, утримувалися у місцях несвободи без суду та слідства", — заявив Лубінець.

Цивільні українці, яких звільнили з полону 11 квітня
Цивільні, яких повернули з полону. Фото: Telegram/dmytro_lubinetzs

Над їхнім звільненням працювала перемовна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Крім того, Лубінець обговорював звільнення з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. 

"За результатами вдалося повернути молодих хлопців, переважно 2000-х років народження. Це жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року", — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що їх викрали з власних домівок. Декого затримали на блокпостах.

"Повернуті додому мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури", — зауважив омбудсман.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент Володимир Зеленський показав перші кадри з обміну полоненими. Звільнені українці не могли стримати емоцій, коли опинилися на власній землі.

Також ми розповідали про те, що в Координаційному штабі розкрили подробиці про обмін 11 квітня. Серед тих, кого вдалося повернути — 25 офіцерів, яких РФ раніше категорично відмовлялася обмінювати.

полонені Рустем Умєров обмін полоненими
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації