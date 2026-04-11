Обмін полоненими є результатом системної роботи: Умєров

Українці, звільнені з полону. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

У суботу, 11 квітня, відбувся 72-й обмін полоненими. Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що це — результат роботи держави, переговорної команди та всіх, хто щодня працює над поверненням наших людей.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Умєрова.

Умєров про 72-й обмін полоненими

Як зазначив секретар РНБО, більшість людей, які сьогодні повернулися додому, перебували у полоні з 2022 року. Захисники боронили Україну у Маріуполі, а також на Донецькому, Харківському, Сумському, Луганському, Херсонському, Запорізькому, Київському та Курському напрямках.

Серед звільнених не тільки військові, а й цивільні. Цей обмін, за словами Умєрова, відбувся завдяки системній роботі.

"Це (Обмін. — Ред.) — результат системної роботи держави, переговорної команди та всіх, хто щодня працює над поверненням наших людей. Також вдячні США та Обʼєднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації процесу", — зазначив секретар РНБО.

Повернення цивільних

Омбудсман Дмитро Лубінець додав, що додому сьогодні повернули сімох незаконно утримуваних цивільних. Це був складний процес.

"Сьогодні крім військових були звільнені 7 цивільних громадян України, яких росіяни фактично викрали зі своїх домівок. Вони були позбавлені волі без законних підстав, утримувалися у місцях несвободи без суду та слідства", — заявив Лубінець.

Цивільні, яких повернули з полону. Фото: Telegram/dmytro_lubinetzs

Над їхнім звільненням працювала перемовна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Крім того, Лубінець обговорював звільнення з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

"За результатами вдалося повернути молодих хлопців, переважно 2000-х років народження. Це жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року", — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що їх викрали з власних домівок. Декого затримали на блокпостах.

"Повернуті додому мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури", — зауважив омбудсман.

Президент Володимир Зеленський показав перші кадри з обміну полоненими. Звільнені українці не могли стримати емоцій, коли опинилися на власній землі.

В Координаційному штабі розкрили подробиці про обмін 11 квітня. Серед тих, кого вдалося повернути — 25 офіцерів, яких РФ раніше категорично відмовлялася обмінювати.