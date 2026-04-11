Обмен пленными является результатом системной работы: Умеров

Обмен пленными является результатом системной работы: Умеров

Дата публикации 11 апреля 2026 17:11
Украинцы, освобожденные из плена. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

В субботу, 11 апреля, состоялся 72-й обмен пленными. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что это — результат работы государства, переговорной команды и всех, кто ежедневно работает над возвращением наших людей.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Умерова.

Умеров о 72-м обмене пленными

Как отметил секретарь СНБО, большинство людей, которые сегодня вернулись домой, находились в плену с 2022 года. Защитники защищали Украину в Мариуполе, а также на Донецком, Харьковском, Сумском, Луганском, Херсонском, Запорожском, Киевском и Курском направлениях.

Среди освобожденных не только военные, но и гражданские. Этот обмен, по словам Умерова, состоялся благодаря системной работе.

"Это (Обмен. — Ред.) — результат системной работы государства, переговорной команды и всех, кто ежедневно работает над возвращением наших людей. Также благодарны США и Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации процесса", — отметил секретарь СНБО.

Возвращение гражданских

Омбудсман Дмитрий Лубинец добавил, что домой сегодня вернули семерых незаконно удерживаемых гражданских. Это был сложный процесс.

"Сегодня кроме военных были освобождены 7 гражданских граждан Украины, которых россияне фактически похитили из своих домов. Они были лишены свободы без законных оснований, содержались в местах несвободы без суда и следствия", — заявил Лубинец.

Цивільні українці, яких звільнили з полону 11 квітня
Гражданские, которых вернули из плена. Фото: Telegram/dmytro_lubinetzs

Над их освобождением работала переговорная группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Кроме того, Лубинец обсуждал освобождение с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

"По результатам удалось вернуть молодых ребят, преимущественно 2000-х годов рождения. Это жители Харьковской, Киевской, Херсонской, Донецкой областей. Все они незаконно удерживались с 2022 года", — отметил Лубинец.

Он отметил, что их похитили из собственных домов. Некоторых задержали на блокпостах.

"Возвращенные домой имеют тяжелое психологическое состояние, травмы и болезни. В частности, один из освобожденных имеет критическое состояние здоровья: черепно-мозговую травму, ушибы внутренних органов, сожженную кожу из-за пыток", — отметил омбудсмен.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Владимир Зеленский показал первые кадры с обмена пленными. Освобожденные украинцы не могли сдержать эмоций, когда оказались на собственной земле.

Также мы рассказывали о том, что в Координационном штабе раскрыли подробности об обмене 11 апреля. Среди тех, кого удалось вернуть — 25 офицеров, которых РФ ранее категорически отказывалась обменивать.

пленные Рустем Умеров обмен пленными
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
