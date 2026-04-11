Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Звонки домой и слезы: первые эмоции украинцев после плена

Звонки домой и слезы: первые эмоции украинцев после плена

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 18:32
Звонки домой и слезы: первые эмоции украинцев после плена
Украинцы звонят родным после освобождения из плена 11 апреля 2026 года. Фото: ГПСУ

В субботу, 11 апреля, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Из российской неволи удалось вернуть 175 военнослужащих и 7 гражданских. Украинцы не сдерживали эмоций после возвращения на родную землю — плакали и смеялись одновременно.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Обмен пленными 11 апреля: первые эмоции освобожденных из неволи РФ

Накануне Пасхи состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 182 украинца — 175 военных и 7 гражданских.

Украинцы возвращаются из плена. Фото: ГПСУ

Большинство освобожденных находились в плену еще с 2022 года. Среди них — 25 офицеров, которых ранее отказывались включать в обмены. Значительная часть военных попала в плен во время обороны Мариуполя, также освобождены нацгвардейцы, захваченные на ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

Военный плачет во время розиовы с родными после возвращения из плена 11 апреля 2026 года. Фото: ГПСУ

Возраст освобожденных — от 22 до 63 лет. Среди них представители различных подразделений Сил обороны Украины, а также гражданские, которых российские оккупационные войска удерживали с начала войны.

После возвращения в Украину освобожденные граждане сразу звонили родным, не сдерживая эмоций — слезы и смех одновременно.

По дороге домой они улыбались и махали руками незнакомым людям за окном, чувствуя поддержку каждого украинца.

Новини.LIVE информировали, что секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что 72-й обмен пленными стал результатом работы государства, переговорной команды и всех, кто ежедневно приобщается к возвращению украинцев. Он отметил, что большинство освобожденных находились в плену с 2022 года. Среди них — военные, которые принимали участие в обороне Мариуполя и выполняли боевые задачи на разных направлениях, в частности на востоке, юге и севере Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что 11 апреля Президент Владимир Зеленский обнародовал первые кадры возвращения освобожденных украинцев на родину. На видео видно, как они сходят на родную землю со словами "Слава Украине!" и не сдерживают эмоций, общаясь с близкими.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации