Буданов підтвердив можливий обмін полоненими найближчим часом

Буданов підтвердив можливий обмін полоненими найближчим часом

Дата публікації: 23 квітня 2026 12:47
Буданов підтвердив можливий обмін полоненими найближчим часом
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов підтвердив, що найближчими днями можуть бути гарні новини щодо обміну полоненими. За його словами, Україна вже отримала черговий список.

Про це глава ОП сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 23 квітня.

Буданов про новий обмін полоненими

Як зазначив Буданов, Україна отримала від РФ новий список стосовно обміну полоненими. Керівник ОП запевнив, що проблем у цьому питанні немає. Процес затягується через юридичні перепони зі сторони РФ.

"Не переймайтеся, все там нормально", — зазначив Буданов.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 квітня Буданов заявив, що Україна очікує на обмін полоненими найближчим часом. Він також зауважив, що процес може затягуватися через складність деяких юридичних та фізичних процедур.

Також ми писали про те, що представник ГУР МО України Андрій Юсов висловився про обмін полоненими. За його словами, робота у цьому напрямку не припиняється. Україна робить все, аби повернути полонених найближчим часом.

Останній обмін полоненими

Останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся у суботу, 11 квітня. Тоді додому вдалося повернути 175 військовослужбовців. Крім того, з ворожої неволі визволили сімох цивільних українців.

Як зазначив речник ГУР МОУ Андрій Юсов, передвеликодній обмін полоненими мав бути масштабнішим. Водночас РФ не підтримала частину пропозицій. Він зауважив, що цей етап може стати початком нової серії обмінів.

полонені Кирило Буданов обмін полоненими
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
