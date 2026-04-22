Юсов сказав, чи продовжується робота з РФ щодо обміну полоненими

Дата публікації: 22 квітня 2026 00:55
Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Україна продовжує вести діалог з Росією щодо подальших обмінів військовополонених. Київ робить все можливе, щоб обмін пройшов якомога швидше.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик заявив про представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Що відомо про нові обміни полоненими між Україною та РФ

"Я не анонсував обмін, я говорив про те, що робота продовжується і перемовини ведуться. Робиться все можливо, щоб він (обмін — Ред.) був якомога швидше. І підтверджую, що робота продовжується. Будуть конкретні новини і ми всі дізнаємось, коли пройде обмін безпосередньо", — сказав Юсов.

Також у заступника голови Координаційного штабу з питань поводження військовополоненими запитали, які виникають труднощі у діалозі з РФ, на що Юсов відповів наступне:

"З російською стороною легкощів не буває. Це завжди складнощі. Це держава-агресор, яка напала на нашу країну і незаконно захопила громадян, і військових, і цивільних. Тому це, звичайно, складний процес. Але, тим не менше, результати є і обов'язково будуть ще", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, 11 квітня між Україною та РФ відбувся обмін полоненими напередодні Великодня. В той день додому повернулися 182 українці, серед них 175 військовослужбовців.

Також ми писали, що за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Росія вбила в полоні понад 330 українських військових.

війна в Україні Андрій Юсов обмін полоненими
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
