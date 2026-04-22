Юсов сказал, продолжается ли работа с РФ по обмену пленными

Юсов сказал, продолжается ли работа с РФ по обмену пленными

Дата публикации 22 апреля 2026 00:55
Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Украина продолжает вести диалог с Россией относительно дальнейших обменов военнопленных. Киев делает все возможное, чтобы обмен прошел как можно скорее.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык заявил о представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Что известно о новых обменах пленными между Украиной и РФ

"Я не анонсировал обмен, я говорил о том, что работа продолжается и переговоры ведутся. Делается все возможно, чтобы он (обмен — Ред.) был как можно скорее. И подтверждаю, что работа продолжается. Будут конкретные новости и мы все узнаем, когда пройдет обмен непосредственно", — сказал Юсов.

Также у заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными спросили, какие возникают трудности в диалоге с РФ, на что Юсов ответил следующее:

"С российской стороной легкости не бывает. Это всегда сложности. Это государство-агрессор, которое напало на нашу страну и незаконно захватило граждан, и военных, и гражданских. Поэтому это, конечно, сложный процесс. Но, тем не менее, результаты есть и обязательно будут еще", — резюмировал он.

Как сообщало Новини.LIVE, 11 апреля между Украиной и РФ состоялся обмен пленными накануне Пасхи. В тот день домой вернулись 182 украинца, среди них 175 военнослужащих.

Также мы писали, что по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Россия убила в плену более 330 украинских военных.

война в Украине Андрей Юсов обмен пленными
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
