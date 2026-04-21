Россия убила в плену более 330 украинских военных: Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о росте количества казней украинских военнопленных. На конец 2025 года Украина расследовала 105 уголовных производств по убийству 337 наших военных в плену. Эту информацию уже передали в Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного креста.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ежегодный отчет омбудсмена, который должен рассмотреть комитет Верховной Рады.
"Еще одна болезненная реальность 2025 года — рост количества внесудебных казней украинских военнопленных. По состоянию на конец года в Украине расследовали 105 уголовных производств по убийству 337 наших военных в плену. На каждый такой случай я реагировал и передавал всю имеющуюся информацию в ООН и МККК. Потому что эти преступления должны быть зафиксированы", — отметил Лубинец.
Кроме того, в отчете отмечается о 610 встречах с семьями военнопленных и пропавших без вести, который Офис омбудсмена провел в 2025 году.
"Это люди, которые живут между надеждой и неизвестностью. В течение 2025 года мы провели с ними 610 встреч в Киеве и регионах Украины, в которых приняли участие 41 350 человек. Это люди, которые живут между надеждой и неизвестностью", — добавил он.
Как писали Новини.LIVE, 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения за все время полномасштабной войны. В этот период погибли 2 514 человек, еще 12 142 получили ранения. Это данные только с подконтрольных Киеву территорий.
Также представитель Координационного штаба Петр Яценко рассказал, что многие украинские военные, которые возвращаются из российского плена, являются тяжелоранеными и больными. Переговоры по обмену всех украинских пленных продолжаются. На Родине им оказывают необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.
