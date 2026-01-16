Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Польше возьмут ДНК-образцы у родственников пропавших без вести

В Польше возьмут ДНК-образцы у родственников пропавших без вести

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 07:52
МКЗБ начала прием заявок на отбор ДНК в Польше
Работа с ДНК-образцами. Фото: УНИАН

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести объявила о старте приема заявок на участие в программе по сбору ДНК-образцов от родственников украинцев, пропавших без вести в результате войны и ныне проживающих в Польше. Инициатива направлена на формирование ДНК-профилей для дальнейшей идентификации лиц, чья судьба остается неустановленной.

Об этом Международная комиссия по вопросам пропавших без вести сообщила в Facebook.

Реклама
Читайте также:

В Польше можно сдать образцы ДНК для дальнейшего поиска пропавших без вести родственников

Подача заявок продлится до 30 января 2026 года. Приобщиться к программе могут близкие родственники пропавших без вести граждан Украины, которые находятся на территории Польши и готовы предоставить биологические образцы для формирования ДНК-профилей.

Кампания проводится МКЗБ в сотрудничестве с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, а также при участии Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Подать заявку на участие можно путем заполнения онлайн-формы.

Напомним, в декабре Верховная Рада Украины согласовала законопроект, который позволит следователям привлекать иностранных специалистов к идентификации тел или останков.

Также юристы объяснили порядок действий для семьи, что делать если военный пропал без вести.

Польша украинцы розыск пропавшие без вести ДНК
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации