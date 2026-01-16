МКЗБ начала прием заявок на отбор ДНК в Польше

Работа с ДНК-образцами. Фото: УНИАН

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести объявила о старте приема заявок на участие в программе по сбору ДНК-образцов от родственников украинцев, пропавших без вести в результате войны и ныне проживающих в Польше. Инициатива направлена на формирование ДНК-профилей для дальнейшей идентификации лиц, чья судьба остается неустановленной.

Об этом Международная комиссия по вопросам пропавших без вести сообщила в Facebook.

В Польше можно сдать образцы ДНК для дальнейшего поиска пропавших без вести родственников

Подача заявок продлится до 30 января 2026 года. Приобщиться к программе могут близкие родственники пропавших без вести граждан Украины, которые находятся на территории Польши и готовы предоставить биологические образцы для формирования ДНК-профилей.

Кампания проводится МКЗБ в сотрудничестве с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, а также при участии Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Подать заявку на участие можно путем заполнения онлайн-формы.

Напомним, в декабре Верховная Рада Украины согласовала законопроект, который позволит следователям привлекать иностранных специалистов к идентификации тел или останков.

Также юристы объяснили порядок действий для семьи, что делать если военный пропал без вести.