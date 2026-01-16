Відео
Головна Новини дня У Польщі проводять відбір ДНК-зразків родичів зниклих безвісти

У Польщі проводять відбір ДНК-зразків родичів зниклих безвісти

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 07:52
МКЗБ розпочала прийом заявок на відбір ДНК у Польщі
Робота із ДНК-зразками. Фото: УНІАН

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти оголосила про старт прийому заявок на участь у програмі зі збору ДНК-зразків від родичів українців, які зникли безвісти внаслідок війни та нині проживають у Польщі. Ініціатива спрямована на формування ДНК-профілів для подальшої ідентифікації осіб, чия доля залишається невстановленою.

Про це Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти повідомила у Facebook.

Читайте також:

У Польщі можна здати зразки ДНК для подальшого пошуку зниклих безвісти родичів

Подання заявок триватиме до 30 січня 2026 року. Долучитися до програми можуть близькі родичі зниклих безвісти громадян України, які перебувають на території Польщі та готові надати біологічні зразки для формування ДНК-профілів.

Кампанія проводиться МКЗБ у співпраці з Головним слідчим управлінням Національної поліції України, а також за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Подати заявку на участь можна шляхом заповнення онлайн-форми.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада України погодила законопроєкт, який дозволить слідчим залучати іноземних спеціалістів до ідентифікації тіл чи останків.

Також юристи пояснили порядок дій для родини, що робити якщо військовий зник безвісти.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
