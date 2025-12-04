Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Родичі зниклих безвісти воїнів зможуть здати ДНК за кордоном

Родичі зниклих безвісти воїнів зможуть здати ДНК за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:06
Чи можна здати ДНК за кордоном, якщо родич зник безвісти
Фахівці беруть аналіз ДНК. Фото: ICMP

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт щодо процесів розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації невпізнаних тіл під час дії воєнного стану. Тепер таку процедуру можуть здійснювати іноземці.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у четвер, 4 грудня.

Реклама
Читайте також:

Де можна здати ДНК за кордоном

Якщо закон ухвалять, то слідчі зможуть залучати іноземних спеціалістів до ідентифікації тіл (останків).

Крім того, фахівці іноземних держав та міжнародних організацій зможуть відбирати біологічний матеріал у близьких родичів зниклих безвісти, які через війну вимушено проживають за кордоном.

Також документ пропонує, щоб експертизи ДНК відібраних зразків здійснювалися не лише в українських установах, а й у лабораторіях іноземних держав, якщо вони мають відповідні повноваження і технічні можливості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто може отримати виплати за зниклих безвісти.

Також ми писали, чи може ТЦК мобілізувати родичів зниклих безвісти.

військові війна в Україні зниклі безвісти воїни ДНК
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації