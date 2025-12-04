Чи можна здати ДНК за кордоном, якщо родич зник безвісти

Фахівці беруть аналіз ДНК. Фото: ICMP

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт щодо процесів розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації невпізнаних тіл під час дії воєнного стану. Тепер таку процедуру можуть здійснювати іноземці.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у четвер, 4 грудня.

Якщо закон ухвалять, то слідчі зможуть залучати іноземних спеціалістів до ідентифікації тіл (останків).

Крім того, фахівці іноземних держав та міжнародних організацій зможуть відбирати біологічний матеріал у близьких родичів зниклих безвісти, які через війну вимушено проживають за кордоном.

Також документ пропонує, щоб експертизи ДНК відібраних зразків здійснювалися не лише в українських установах, а й у лабораторіях іноземних держав, якщо вони мають відповідні повноваження і технічні можливості.

