Можно ли сдать ДНК за границей, если родственник пропал без вести

Специалисты берут анализ ДНК. Фото: ICMP

Верховная Рада поддержала за основу законопроект относительно процессов розыска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел во время действия военного положения. Теперь такую процедуру могут осуществлять иностранцы.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в четверг, 4 декабря.

Если закон примут, то следователи смогут привлекать иностранных специалистов к идентификации тел (останков).

Кроме того, специалисты иностранных государств и международных организаций смогут отбирать биологический материал у близких родственников пропавших без вести, которые из-за войны вынужденно проживают за рубежом.

Также документ предлагает, чтобы экспертизы ДНК отобранных образцов осуществлялись не только в украинских учреждениях, но и в лабораториях иностранных государств, если они имеют соответствующие полномочия и технические возможности.

