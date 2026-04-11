Раненые и тяжелобольные: Коордштаб о состоянии освобожденных пленных

Украинский военный, которого освободили из плена 11 апреля. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными раскрыли подробности о состоянии освобожденных из плена украинцев. Их вернули домой в субботу, 11 апреля. Большинство защитников тяжелораненые и больные.

Представитель Координационного штаба Петр Яценко рассказал об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Состояние освобожденных из плена украинцев

По словам Яценко, ранее РФ неохотно отдавала офицеров. Во время сегодняшнего обмена вернули 25 таких защитников. Представитель Координационного штаба добавил, что переговоры о возвращении людей из плена продолжаются.

"Мы надеемся, что в ближайшее время тоже будут мероприятия, но о них мы сообщим позже", — отметил Яценко.

Он добавил, что сегодня во время обмена было много "скорых". Среди возвращенных из плена — немало пострадавших и раненых.

Читайте также:

"Это тяжело больные, тяжело раненые. К сожалению, чем дольше наши люди в плену, тем меньше вероятность того, что у них будет хорошее здоровье, но все получают необходимую помощь, реабилитацию, поддержку", — подчеркнул Яценко.

Представитель Координационного штаба отметил, что в плену до сих пор остается много украинцев. Сейчас работают над тем, чтобы каждый вернулся домой.

"После прошлого обмена работали специальные команды Координационного штаба, которые опрашивали освобожденных из плена, и благодаря этому удалось найти в плену 12 человек. И мы надеемся, что после этого обмена, также после работы, которую будет проводить команда Координационного штаба, будут найдены те, кто считается неподтвержденным в плену", — добавил Яценко.

Как сообщали Новини.LIVE, обмен пленными состоялся перед Пасхой 11 апреля. Об этом проинформировал Президент Владимир Зеленский. Он отметил, что домой удалось вернуть 175 защитников.

Также мы писали о том, в Координационном штабе добавили, что в целом удалось вернуть домой 182 украинцев. Это уже 72-й обмен пленными, который имеет свою особенность. В частности, домой вернулись те, кто был в неволе еще с 2022 года.