Поранені та важкохворі: Коордштаб про стан звільнених полонених

Український військовий, якого звільнили з полону 11 квітня. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розкрили подробиці про стан звільнених з полону українців. Їх повернули додому у суботу, 11 квітня. Більшість захисників важкопоранені та хворі.

Представник Координаційного штабу Петро Яценко розповів про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Стан звільнених з полону українців

За словами Яценка, раніше РФ неохоче віддавала офіцерів. Під час сьогоднішнього обміну повернули 25 таких захисників. Представник Координаційного штабу додав, що перемовини про повернення людей з полону тривають.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом теж будуть заходи, але про них ми повідомимо пізніше", — зазначив Яценко.

Він додав, що сьогодні під час обміну було багато "швидких". Серед повернених з полону — чимало постраждалих та поранених.

"Це важко хворі, важко поранені. На жаль, чим довше наші люди в полоні, тим менша ймовірність того, що в них буде хороше здоров'я, але всі отримують необхідну допомогу, реабілітацію, підтримку", — наголосив Яценко.

Представник Координаційного штабу зауважив, що в полоні досі залишається багато українців. Наразі працюють над тим, аби кожен повернувся додому.

"Після минулого обміну працювали спеціальні команди Координаційного штабу, які опитували звільнених з полону, і завдяки цьому вдалося знайти в полоні 12 осіб. І ми сподіваємося, що після цього обміну, також після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто вважається непідтвердженим у полоні", — додав Яценко.

Як повідомляли Новини.LIVE, обмін полоненими відбувся перед Великоднем 11 квітня. Про це поінформував Президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що додому вдалося повернути 175 захисників.

Також ми писали про те, у Координаційному штабі додали, що загалом вдалося повернути додому 182 українців. Це вже 72-й обмін полоненими, який має свою особливість. Зокрема, додому повернулися ті, хто був у неволі ще з 2022 року.