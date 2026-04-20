Лубинец: 2025 год стал самым смертоносным для гражданских украинцев

Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

С 24 февраля 2022 года до конца 2026 года Россия убила на подконтрольной Киеву части Украины 15 172 мирных людей, еще около 41 378 гражданских получили ранения. Также погибли 686 детей, еще 2 380 были ранены. Количество жертв на временно оккупированных территориях определить невозможно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ежегодный отчет Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца.

Сколько гражданских украинцев убила Россия в 2025 году

Больше всего жертв среди гражданского населения было в 2025 году.

"2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения за все время полномасштабной войны. Погибли 2 514 человек, 12 142 получили ранения — на 31% больше, чем в 2024 году. Удары по Киеву, Тернополю, Кривому Рогу, Сумах — это не ошибки. Это умышленный террор против мирных городов", — говорится в документе.

Лубинец отметил, что по неподтвержденным данным, количество жертв на оккупированных территориях может достигать более 100 тысяч.

Кроме того, в отчете отмечается, что 2025 год для Украины стал годом постоянных угроз. За весь год только четыре дня были без обстрелов беспилотниками и ракетами.

"За это время прозвучало 19 033 сигнала воздушной тревоги, а российские войска осуществили массированные удары по гражданской инфраструктуре, выпустив 2,4 тысячи ракет различных типов и привлекая 100 тысяч беспилотников", — добавил он.

