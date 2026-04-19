Главная Новости дня РФ атаковала жилые дома в Чернигове: погиб подросток

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 08:39
Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска 19 апреля атаковали Чернигов ударными дронами. Враг повредил семь жилых домов и другие здания. В результате обстрелов погиб 16-летний юноша.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Обстрелы Чернигова 19 апреля

Брижинский рассказал, что этой ночью россияне массированно атаковали Чернигов ударными дронами. В результате обстрелов повреждены жилые дома и другие здания.

"В результате ночной атаки на город повреждены семь частных домов (из них три уничтожены огнем), административное здание, учебное заведение и два автомобиля", — говорится в сообщении.

По словам начальника ГВА, погиб 16-летний юноша, еще четыре человека получили ранения — среди них три женщины и один мужчина.

Читайте также:
Удар по Чернігову 19 квітня
Скриншот сообщения Дмитрия Брижинского

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля РФ атаковала объект энергетики в Запорожье. В результате обстрела зафиксированы повреждения, поэтому возможны перебои со светом.

Кроме того, оккупанты ударили по автобусу в Днепропетровской области. В результате удара fpv-дроном пострадали четыре человека, среди них ребенок.

Карина Приходько - Редактор
