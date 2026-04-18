РФ атаковала автобус на Днепропетровщине: среди пострадавших — ребенок

Поврежденный в результате обстрела автобус. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска атаковали Никопольский район в Днепропетровской области, попав FPV-дроном в рейсовый микроавтобус, в субботу, 18 апреля. В результате удара пострадали четыре человека, среди них ребенок.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Оккупанты нанесли удар по рейсовому автобусу

Враг нанес удар FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу в Покровской громаде Никопольского района.

В результате обстрела ранения получили 65-летний водитель транспортного средства и трое пассажиров. Среди пострадавших — 14-летний мальчик, а также две женщины в возрасте 73 и 82 года.

Одна из женщин была госпитализирована в медицинское учреждение. Ребенку оказали необходимую помощь на месте, после чего его отпустили на амбулаторное лечение.

Возглашение Александра Ганжи. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, запустив в общей сложности 219 дронов. Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 17 различных локациях.

В то же время за прошедшие сутки оккупанты осуществили массированные обстрелы Запорожской области — всего 816 ударов по 46 населенным пунктам. В результате атак ранения получили десять человек.