Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала автобус на Днепропетровщине: среди пострадавших — ребенок

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 17:38
РФ атаковала автобус на Днепропетровщине: среди пострадавших — ребенок
Поврежденный в результате обстрела автобус. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска атаковали Никопольский район в Днепропетровской области, попав FPV-дроном в рейсовый микроавтобус, в субботу, 18 апреля. В результате удара пострадали четыре человека, среди них ребенок.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Оккупанты нанесли удар по рейсовому автобусу

Враг нанес удар FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу в Покровской громаде Никопольского района.

В результате обстрела ранения получили 65-летний водитель транспортного средства и трое пассажиров. Среди пострадавших — 14-летний мальчик, а также две женщины в возрасте 73 и 82 года.

Одна из женщин была госпитализирована в медицинское учреждение. Ребенку оказали необходимую помощь на месте, после чего его отпустили на амбулаторное лечение.

Возглашение Александра Ганжи. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, запустив в общей сложности 219 дронов. Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 17 различных локациях.

В то же время за прошедшие сутки оккупанты осуществили массированные обстрелы Запорожской области — всего 816 ударов по 46 населенным пунктам. В результате атак ранения получили десять человек.

Днепропетровская область обстрелы пострадавшие
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации