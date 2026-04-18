РФ атакувала автобус на Дніпропетровщині: серед постраждалих — дитина

РФ атакувала автобус на Дніпропетровщині: серед постраждалих — дитина

Дата публікації: 18 квітня 2026 17:38
Пошкоджений внаслідок обстрілу автобус. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області, влучивши FPV-дроном у рейсовий мікроавтобус, в суботу, 18 квітня. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед них дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Окупанти завдали удару по рейсовому автобусу

Ворог завдав удару FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу у Покровській громаді Нікопольського району.

Внаслідок обстрілу поранення отримали 65-річний водій транспортного засобу та троє пасажирів. Серед постраждалих — 14-річний хлопчик, а також дві жінки віком 73 і 82 роки.

Одна з жінок була госпіталізована до медичного закладу. Дитині надали необхідну допомогу на місці, після чого її відпустили на амбулаторне лікування.

Повіломдення Олександра Ганжі. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 18 квітня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками, запустивши загалом 219 дронів. Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 17 різних локаціях.

Водночас протягом минулої доби окупанти здійснили масовані обстріли Запорізької області — загалом 816 ударів по 46 населених пунктах. Внаслідок атак поранення дістали десятеро людей.

Дніпропетровська область обстріли постраждалі
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
