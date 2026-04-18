Росія 816 разів вдарила по Запоріжжю: поранено 10 людей

Російські війська упродовж минулої доби завдали 816 ударів по Запорізькій області. Під ворожим вогнем опинились 46 населених пунктів. Внаслідок цього десятеро людей отримали поранення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли Запорізької області за добу

Федоров розповів, що за останню добу завдали 16 авіаційних ударів по Зарічному, Юрківці, Таврійському, Барвінівці, Любицькому, Лісному, Шевченківському, Копаням, Рівному, Воздвижівці, Цвітковому, Чарівному, Мирному, Верхній Терсі та Бабашам.

За його словами, 568 дронів різної модифікації атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Степове, Мар'ївку, Канівське, Калинівка, Новоолександрівку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Добропілля, Оленокостянтинівку та Прилуки.

Також ворог бив з РСЗВ та обстрілював міста і села на Запоріжжі з артилерії.

"Надійшло 83 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня росіяни пошкодили енергооб'єкт на Чернігівщині. Внаслідок цього наразі без світла 380 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням.

Водночас Андрій Сибіга попередив, що Росія хоче масовано бити по Україні мінімум по сім разів на місяць. При цьому масштаб кожної окремої атаки передбачає використання величезного арсеналу засобів повітряного нападу.