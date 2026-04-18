Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія 816 разів вдарила по Запоріжжю: поранено 10 людей

Росія 816 разів вдарила по Запоріжжю: поранено 10 людей

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 08:39
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: ОВА

Російські війська упродовж минулої доби завдали 816 ударів по Запорізькій області. Під ворожим вогнем опинились 46 населених пунктів. Внаслідок цього десятеро людей отримали поранення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Обстріли Запорізької області за добу

Федоров розповів, що за останню добу завдали 16 авіаційних ударів по Зарічному, Юрківці, Таврійському, Барвінівці, Любицькому, Лісному, Шевченківському, Копаням, Рівному, Воздвижівці, Цвітковому, Чарівному, Мирному, Верхній Терсі та Бабашам.

Обстріл Запоріжжя 17 квітня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОВА
Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото: ОВА

За його словами, 568 дронів різної модифікації атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Степове, Мар'ївку, Канівське, Калинівка, Новоолександрівку,  Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Добропілля, Оленокостянтинівку та Прилуки. 

Також ворог бив з РСЗВ та обстрілював міста і села на Запоріжжі з артилерії. 

Читайте також:

"Надійшло 83 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок", — йдеться у повідомленні. 

Скриншот допису Івана Федорова

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня росіяни пошкодили енергооб'єкт на Чернігівщині. Внаслідок цього наразі без світла 380 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням. 

Водночас Андрій Сибіга попередив, що Росія хоче масовано бити по Україні мінімум по сім разів на місяць. При цьому масштаб кожної окремої атаки передбачає використання величезного арсеналу засобів повітряного нападу.

Запорізька область обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації