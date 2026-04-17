Росія хоче масовано бити по Україні мінімум по сім разів на місяць

Глава МЗС України Андрій Сибіга.

Невдовзі російські війська можуть здійснювати масштабні комбіновані удари по території України до семи разів на місяць, застосовуючи сотні безпілотників та десятки ракет під час кожної такої атаки. Розвідка дізналася наміри Росії.

Про це повідомив Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Росія нарощує свої можливості для інтенсивних атак по Україні

Під час п'ятничного виступу на 5-му Анталійському дипломатичному форумі очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга поділився тривожними даними розвідки щодо найближчих військових планів держави-агресора.

Міністр повідомив, що Росія має намір суттєво збільшити регулярність та обсяги бомбардувань українських міст. Попри такі серйозні виклики, дипломат зауважив, що станом на сьогодні ефективність української системи ППО є надзвичайно високою і дозволяє перехоплювати та знищувати до 90% усіх повітряних об'єктів під час ворожих нальотів.

Згідно з озвученою інформацією, Росія готується вийти на показник у сім масованих ударів щомісяця. При цьому масштаб кожної окремої атаки передбачає використання величезного арсеналу засобів повітряного нападу.

Як пояснив глава МЗС, один такий комбінований обстріл включатиме одночасний запуск не менш ніж 400 ударних дронів та щонайменше двох десятків ракет різного базування.

"За даними нашої розвідки, вони готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", — розповів Андрій Сибіга учасникам міжнародного форуму.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, деякі міста України уже перебувають під щоденними масованими атаками з боку Росії. Так у Харкові атака тривала кілька діб підряд, де Росія застосовувала різні види зброї.

Крім того, російські війська почали активно використовувати реактивні дрони. Їхня швидкість польоту настільки висока, що ППО не встигає відреагувати, а в людей залишається дуже мало часу на те, щоб дістатися до укриттів.

Разом з тим Володимир Зеленський повідомляв, що українські війська успішно тестують нові види ППО, які дозволяють збивати реактивні дрони. Зокрема, чималий досвід вони отримали під час роботи на Близькому Сході, де не лише дали рекомендації, як працювати з ППО, а й на практиці вчилися збивати швидкісні цілі.