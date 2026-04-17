Россия хочет массированно бить по Украине минимум по семь раз в месяц

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Вскоре российские войска могут осуществлять масштабные комбинированные удары по территории Украины до семи раз в месяц, применяя сотни беспилотников и десятки ракет во время каждой такой атаки. Разведка узнала намерения России.

Об этом сообщил Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

Россия наращивает свои возможности для интенсивных атак по Украине

Во время пятничного выступления на 5-м Анталийском дипломатическом форуме глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига поделился тревожными данными разведки относительно ближайших военных планов государства-агрессора.

Министр сообщил, что Россия намерена существенно увеличить регулярность и объемы бомбардировок украинских городов. Несмотря на такие серьезные вызовы, дипломат отметил, что на сегодня эффективность украинской системы ПВО является чрезвычайно высокой и позволяет перехватывать и уничтожать до 90% всех воздушных объектов во время вражеских налетов.

Согласно озвученной информации, Россия готовится выйти на показатель в семь массированных ударов ежемесячно. При этом масштаб каждой отдельной атаки предполагает использование огромного арсенала средств воздушного нападения.

Как пояснил глава МИД, один такой комбинированный обстрел будет включать одновременный запуск не менее 400 ударных дронов и не менее двух десятков ракет различного базирования.

"По данным нашей разведки, они готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц", — рассказал Андрей Сибига участникам международного форума.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, некоторые города Украины уже находятся под ежедневными массированными атаками со стороны России. Так в Харькове атака продолжалась несколько суток подряд, где Россия применяла различные виды оружия.

Кроме того, российские войска начали активно использовать реактивные дроны. Их скорость полета настолько высока, что ПВО не успевает отреагировать, а у людей остается очень мало времени на то, чтобы добраться до укрытий.

Вместе с тем Владимир Зеленский сообщал, что украинские войска успешно тестируют новые виды ПВО, которые позволяют сбивать реактивные дроны. В частности, немалый опыт они получили во время работы на Ближнем Востоке, где не только дали рекомендации, как работать с ПВО, но и на практике учились сбивать скоростные цели.