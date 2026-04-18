Без світла 380 тисяч людей: РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині

Без світла 380 тисяч людей: РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 08:04
Без світла 380 тисяч людей: РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині
Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські війська у ніч проти 18 квітня атакували Чернігівську область. Внаслідок цього у Ніжинському районі пошкоджено енергооб'єкт. Наразі без світла 380 тисяч абонентів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в АТ "Чернігівобленерго". 

Обстріли енергооб'єктів на Чернігівщині 18 квітня

В обленерго розповіли, шо росіяни атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі близько 04:00. В результаті знеструмлено 380 тисяч абонентів у Чернігові, Прилуках, Ніжині, Славутичі, а також в Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах. 

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл Чернігівської області 18 квітня
Скриншот допису Чернігівобленерго

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 17 квітня росіяни пошкодили Чернігівську ТЕЦ. В результаті мешканці Чернігова залишилися без гарячого водопостачання через вимушену зупинку міської теплоелектроцентралі. 

Читайте також:

Водночас очільник МЗС Андрій Сибіга попереджав, що Росія планує наростити удари по цивільному населенню. За його словами, ворог хоче масовано бити по Україні мінімум по сім разів на місяць. Про відповідні наміри дізналася українська розвідка. 

Чернігівська область обстріли світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
