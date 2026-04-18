Без света 380 тысяч человек: РФ повредила энергообъект на Черниговщине

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские войска в ночь на 18 апреля атаковали Черниговскую область. В результате в Нежинском районе поврежден энергообъект. Сейчас без света 380 тысяч абонентов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в АО "Черниговоблэнерго".

Обстрелы энергообъектов на Черниговщине 18 апреля

В облэнерго рассказали, что россияне атаковали важный энергообъект в Нежинском районе около 04:00. В результате обесточены 380 тысяч абонентов в Чернигове, Прилуках, Нежине, Славутиче, а также в Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Черниговоблэнерго

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 17 апреля россияне повредили Черниговскую ТЭЦ. В результате жители Чернигова остались без горячего водоснабжения из-за вынужденной остановки городской теплоэлектроцентрали.

Читайте также:

В то же время глава МИД Андрей Сибига предупреждал, что Россия планирует нарастить удары по гражданскому населению. По его словам, враг хочет массированно бить по Украине минимум по семь раз в месяц. О соответствующих намерениях узнала украинская разведка.