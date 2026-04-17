Черниговщина без света и тепла: ТЭЦ приостановила работу

Черниговская ТЭЦ. Фото: Общественное

Жители Чернигова остались без горячего водоснабжения из-за вынужденной остановки городской теплоэлектроцентрали. Она пострадала во время массированного российского удара в ночь на 17 апреля 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета, передает Новини.LIVE.

Черниговская ТЭЦ приостанавливает работу после обстрелов РФ

Массированная атака российских войск в ночь на 17 апреля 2026 года привела к перебоям в функционировании критической инфраструктуры Чернигова. Как сообщили в коммунальном предприятии "Теплокоммунэнерго", городская теплоэлектроцентраль временно приостановила свою деятельность из-за целенаправленного поражения объектов компании.

Следствием вражеского удара стало полное прекращение подачи горячей воды для всех потребителей, которых обслуживает предприятие. Коммунальщики отмечают, что на сегодня невозможно назвать точные сроки восстановления привычной услуги, поскольку специалистам необходимо сначала провести детальную техническую оценку масштабов нанесенных разрушений.

На территории теплоэлектроцентрали уже развернули работу аварийные службы, профильные технические специалисты и руководство компании.

В "Теплокоммунэнерго" обратились к потребителям с просьбой сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

"Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации. Предприятие будет прилагать все усилия для возобновления предоставления услуг", — передали в горсовете.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, по информации Минэнерго, по состоянию на утро 17 апреля семь областей Украины имеют перебои с электроснабжением. Причиной этого является атака со стороны России по объектам энергетической инфраструктуры.

Также министр иностранных дел Андрей Сибига предупредил, что Россия хочет нарастить частоту и интенсивность атак по Украине. Они хотят выйти на показатель атак по семь раз в месяц.

Отдельно глава ОПУ Кирилл Буданов предостерег, что Россия, по данным разведки, не отказывается от своих планов уничтожить энергетику Украины.