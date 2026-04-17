Чернігівщина без світла та тепла: ТЕЦ призупинила роботу

Чернігівська ТЕЦ. Фото: Суспільне

Мешканці Чернігова залишилися без гарячого водопостачання через вимушену зупинку міської теплоелектроцентралі. Вона постраждала під час масованого російського удару в ніч проти 17 квітня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської міської ради, передає Новини.LIVE.

Чернігівська ТЕЦ призупиняє роботу після обстрілів РФ

Масована атака російських військ у ніч на 17 квітня 2026 року призвела до перебоїв у функціонуванні критичної інфраструктури Чернігова. Як повідомили у комунальному підприємстві "Теплокомуненерго", міська теплоелектроцентраль тимчасово призупинила свою діяльність через цілеспрямоване ураження об'єктів компанії.

Наслідком ворожого удару стало повне припинення подачі гарячої води для всіх споживачів, яких обслуговує підприємство. Комунальники зазначають, що станом на сьогодні неможливо назвати точні терміни відновлення звичної послуги, оскільки фахівцям необхідно спершу провести детальну технічну оцінку масштабів завданих руйнувань.

На території теплоелектроцентралі вже розгорнули роботу аварійні служби, профільні технічні спеціалісти та керівництво компанії.

У "Теплокомуненерго" звернулися до споживачів із проханням зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

"Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації. Підприємство докладатиме всіх зусиль для відновлення надання послуг", — передали у міськраді.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, за інформацією Міненерго, станом на ранок 17 квітня сім областей України мають перебої з електропостачанням. Причиною цього є атака з боку Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга попередив, що Росія хоче наростити частоту та інтенсивність атак по Україні. Вони хочуть вийти на показник атак по сім разів на місяць.

Окремо очільник ОПУ Кирило Буданов застеріг, що Росія, за даними розвідки, не відмовляється від своїх планів знищити енергетику України.