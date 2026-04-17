Атака на Україну: Сили ППО збили 147 дронів РФ

Робота Сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 17 квітня російські війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Жителі низки областей та міст чули потужні вибухи. По ворожих цілях працювали українські оборонці неба — знищено більш ніж 140 дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 17 квітня: результати роботи ППО

У ніч проти 17 квітня, починаючи з 18:00 16 квітня, російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму та 172 ударними БпЛА різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас". А також безпілотниками інших модифікацій із кількох напрямків на території РФ і ТОТ АР Крим.

Для відбиття ворожого удару Сили оборони України залучали — авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

За попередніми даними станом на 8:00 17 квітня, українська ППО збила або подавила 147 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Не жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 20 ударних БпЛА у восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у чотирьох місцях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 17 квітня російські війська атакували Чернігів, внаслідок чого було уражено енергетичний об’єкт. Через пошкодження інфраструктури без електропостачання залишилися близько 6 тисяч абонентів.

Новини.LIVE також повідомляли, що Президент США Дональд Трамп відреагував на масований удар РФ по Україні у ніч проти 16 квітня, назвавши його "жахливим". Під час спілкування з журналістами його запитали про нічну атаку, зокрема по Києву. У відповідь глава Білого дому наголосив, що вважає такі обстріли неприйнятними.