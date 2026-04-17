Трамп відреагував на черговий удар РФ по Україні: що сказав

Президент США Дональд Трамп відреагував на черговий комбінований удар РФ по Україні. За його словами, це "жахливо".

Що сказав Трамп про обстріл України

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, яка його реакція на чергову нічну атаку РФ по Україні, зокрема, по Києву. Відповідь лідера США була короткою:

"Я вважаю, що це жахливо", — відповів він.

Що відомо про обстріл і що говорить Трамп про війну

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що з 15 на 16 квітня Росія запустила по Україні сотні повітряних цілей, а саме — дрони та ракети. Потрапляння були в 26 локаціях, у кількох містах постраждали та загинули люди, а найбільші руйнування були зафіксовані в Києві, Дніпрі та Одесі.

Читайте також:

Зокрема, у столиці внаслідок обстрілу пошкоджено десятки багатоповерхових і приватних будинків, а також готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ і навіть виробничий майданчик ДТЕК. Крім того, у Києві загинули щонайменше 4 людини і понад 50 дістали поранення.

У Дніпрі через обстріли було пошкоджено офісні та адміністративні будівлі, житлові будинки, підприємство та авто. Загинули щонайменше 5 осіб.

Одеса своєю чергою пережила кілька хвиль ракетно-дронових ударів. Через нічну атаку пошкоджено житлові будинки, об'єкти портової та критичної інфраструктури, а також складські приміщення. Тут було найбільше загиблих.

Повертаючись до Трампа варто додати, що буквально кілька днів тому він сказав, що завершення війни в Україні "вже на підході".