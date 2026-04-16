Головна Новини дня П'ять жерт російського удару: у Дніпрі зросла кількість загиблих

П'ять жерт російського удару: у Дніпрі зросла кількість загиблих

Дата публікації: 16 квітня 2026 16:26
У Дніпрі зросла кількість загиблих: вже відомо про п'ять жертв
Рятувальники гасять пожежу у Дніпрі після обстрілу. Фото: ДСНС

У ніч проти 16 квітня російські окупанти вкотре атакували Дніпро. Через обстріл загинули люди. Наразі відомо вже про п'ятьох жертв російської атаки.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення мера міста Бориса Філатова.

Жертви російського удару по Дніпру

За словами міського голови, знайшли тіло четвертого загиблого внаслідок атаки окупантів. Крім того, у лікарні померла ще одна людина. Відтак жертвами обстрілу стали п'ятеро людей.

Через удар РФ по Дніпру 16 квітня загинули вже 5 людей
Повідомлення Філатова. Фото: скриншот

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що з-під завалів витягли тіло 74-річного чоловіка. Загалом внаслідок атаки росіян загинули три жінки та двоє чоловіків.

Через удар РФ по Дніпру 16 квітня загинули вже 5 людей
Повідомлення начальника ОВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни завдали удару по Дніпру в ніч проти 16 квітня. Атакували житлові квартали міста. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, загинули люди.

Також ми писали про те, що в лікарнях перебувають постраждалі внаслідок атаки по Дніпру. У них черепно-мозкові травми, забої, осколкові поранення, різані рани та переломи.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
