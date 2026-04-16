У Дніпрі зросла кількість загиблих: вже відомо про п'ять жертв

У ніч проти 16 квітня російські окупанти вкотре атакували Дніпро. Через обстріл загинули люди. Наразі відомо вже про п'ятьох жертв російської атаки.

Жертви російського удару по Дніпру

За словами міського голови, знайшли тіло четвертого загиблого внаслідок атаки окупантів. Крім того, у лікарні померла ще одна людина. Відтак жертвами обстрілу стали п'ятеро людей.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що з-під завалів витягли тіло 74-річного чоловіка. Загалом внаслідок атаки росіян загинули три жінки та двоє чоловіків.

Читайте також:

Також ми писали про те, що в лікарнях перебувають постраждалі внаслідок атаки по Дніпру. У них черепно-мозкові травми, забої, осколкові поранення, різані рани та переломи.