Нічний удар по Дніпру: загинула людина, постраждалих щонайменше десяток
Уночі в четвер, 16 квітня, росіяни завдали ударів по Дніпру. Сталося влучання по житлових кварталах. Спалахнули пожежі. Одна людина загинула. Також є постраждалі.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Наслідки нічного обстрілу Дніпра 16 квітня
Зазнала пошкоджень п'ятиповерхівка. Частково зруйнувався приватний будинок. Зазнали поранень десятеро людей. Семеро потерпілих залишаються в лікарнях. У травмованих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, акубаротравми. 40-річна жінка перебуває у важкому стані, решта потерпілих — у стані середньої тяжкості.
Горять житлові будинки, гаражі, автівки. Зазнав пошкоджень навчальний заклад.
Новина доповнюється
