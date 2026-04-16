Нічний удар по Дніпру: загинула людина, постраждалих щонайменше десяток

Уночі в четвер, 16 квітня, росіяни завдали ударів по Дніпру. Сталося влучання по житлових кварталах. Спалахнули пожежі. Одна людина загинула. Також є постраждалі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки нічного обстрілу Дніпра 16 квітня

Зазнала пошкоджень п'ятиповерхівка. Частково зруйнувався приватний будинок. Зазнали поранень десятеро людей. Семеро потерпілих залишаються в лікарнях. У травмованих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, акубаротравми. 40-річна жінка перебуває у важкому стані, решта потерпілих — у стані середньої тяжкості.

Горять житлові будинки, гаражі, автівки. Зазнав пошкоджень навчальний заклад.

Новина доповнюється