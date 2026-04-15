Нічна атака дронів по Черкасах: постраждалих щонайменше троє

Уночі в середу, 15 квітня, росіяни атакували Черкаси ударними дронами. На кількох локаціях упали БпЛА. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки обстрілу Черкас уночі 15 квітня

За попередніми даними, постраждали троє людей. На місці атаки працюють усі необхідні служби. Більш детальну інформацію щодо обстрілу очільник ОВА пообіцяв надати згодом.

