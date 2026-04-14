РФ завдала удару по Черкасах: загинув восьмирічний хлопчик
Надвечір у вівторок, 14 квітня, росіяни атакували Черкаси ударними БпЛА. Загинув восьмирічний хлопчик. Ще чотирнадцять людей, серед яких дитина, постраждали.
Про це повідомили начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець і у ДСНС України, передає Новини.LIVE.
Наслідки вечірнього удару по Черкасах 14 квітня
Унаслідок падіння уламків зазнали пошкодження щонайменше чотири багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали шістьох людей.
Із 14 потерпілих дев'ятьох людей госпіталізували, а ще п'ятьом надали допомогу на місці.
На місці обстрілу працюють усі необхідні служби, місцева компанія з обстеження пошкоджень, партнери з обласного Червого Хреста. Наразі підвозять матеріали для першочергових робіт.
Піротехнічний розрахунок обстежив територію, а рятувальне відділення демонтувало аварійні будівельні конструкції. Людям, які зазнали стресу, допомагають психологи ДСНС.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на речницю Харківської обласної прокуратури Валерію Чирину повідомляв, що 14 квітня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Зазнав пошкоджень фасад, і вибило вікна. Постраждала 44-річна жінка: у неї гостра реакція на стрес.
Також Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗС України писав, що в ніч проти 14 квітня росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Понад сто БпЛА вдалося знищити. Ще на восьми локаціях сталися влучання, а в п'ятьох місцях упали уламки.
