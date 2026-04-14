Головна Новини дня РФ завдала удару по Черкасах: загинув восьмирічний хлопчик

РФ завдала удару по Черкасах: загинув восьмирічний хлопчик

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 22:05
РФ завдала удару по Черкасах: загинув восьмирічний хлопчик
Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: Ігор Табурець

Надвечір у вівторок, 14 квітня, росіяни атакували Черкаси ударними БпЛА. Загинув восьмирічний хлопчик. Ще чотирнадцять людей, серед яких дитина, постраждали.

Про це повідомили начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець і у ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Наслідки вечірнього удару по Черкасах 14 квітня

Унаслідок падіння уламків зазнали пошкодження щонайменше чотири багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали шістьох людей

Багатоповерхівка після атаки
Пошкодження в багатоповерхівці після обстрілу. Фото: Ігор Табурець

Із 14 потерпілих дев'ятьох людей госпіталізували, а ще п'ятьом надали допомогу на місці. 

Автівка, яка зазнала пошкоджень після обстрілу
Автомобіль після атаки. Фото: ДСНС України

На місці обстрілу працюють усі необхідні служби, місцева компанія з обстеження пошкоджень, партнери з обласного Червого Хреста. Наразі підвозять матеріали для першочергових робіт. 

Читайте також:
Багатоповерхівка після обстрілу
Пошкодження в будинку після обстрілу. Фото: Ігор Табурець

Піротехнічний розрахунок обстежив територію, а рятувальне відділення демонтувало аварійні будівельні конструкції. Людям, які зазнали стресу, допомагають психологи ДСНС.

Рятувальники на місці обстрілу
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речницю Харківської обласної прокуратури Валерію Чирину повідомляв, що 14 квітня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Зазнав пошкоджень фасад, і вибило вікна. Постраждала 44-річна жінка: у неї гостра реакція на стрес.

Також Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗС України писав, що в ніч проти 14 квітня росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Понад сто БпЛА вдалося знищити. Ще на восьми локаціях сталися влучання, а в п'ятьох місцях упали уламки.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
