РФ завдала удару по Черкасах: загинув восьмирічний хлопчик

Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: Ігор Табурець

Надвечір у вівторок, 14 квітня, росіяни атакували Черкаси ударними БпЛА. Загинув восьмирічний хлопчик. Ще чотирнадцять людей, серед яких дитина, постраждали.

Про це повідомили начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець і у ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Наслідки вечірнього удару по Черкасах 14 квітня

Унаслідок падіння уламків зазнали пошкодження щонайменше чотири багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали шістьох людей.

Пошкодження в багатоповерхівці після обстрілу. Фото: Ігор Табурець

Із 14 потерпілих дев'ятьох людей госпіталізували, а ще п'ятьом надали допомогу на місці.

Автомобіль після атаки. Фото: ДСНС України

На місці обстрілу працюють усі необхідні служби, місцева компанія з обстеження пошкоджень, партнери з обласного Червого Хреста. Наразі підвозять матеріали для першочергових робіт.

Пошкодження в будинку після обстрілу. Фото: Ігор Табурець

Піротехнічний розрахунок обстежив територію, а рятувальне відділення демонтувало аварійні будівельні конструкції. Людям, які зазнали стресу, допомагають психологи ДСНС.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речницю Харківської обласної прокуратури Валерію Чирину повідомляв, що 14 квітня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Зазнав пошкоджень фасад, і вибило вікна. Постраждала 44-річна жінка: у неї гостра реакція на стрес.

Також Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗС України писав, що в ніч проти 14 квітня росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Понад сто БпЛА вдалося знищити. Ще на восьми локаціях сталися влучання, а в п'ятьох місцях упали уламки.