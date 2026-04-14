Главная Новости дня РФ нанесла удар по Черкассам: погиб восьмилетний мальчик

РФ нанесла удар по Черкассам: погиб восьмилетний мальчик

Дата публикации 14 апреля 2026 22:05
РФ нанесла удар по Черкассам: погиб восьмилетний мальчик
Многоэтажка после обстрела. Фото: Игорь Табурец

Вечером во вторник, 14 апреля, россияне атаковали Черкассы ударными БпЛА. Погиб восьмилетний мальчик. Еще четырнадцать человек, среди которых ребенок, пострадали.

Об этом сообщили начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец и в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия вечернего удара по Черкассам 14 апреля

В результате падения обломков получили повреждения по меньшей мере четыре многоэтажки. Спасатели эвакуировали шесть человек.

Многоэтажка после атаки
Повреждения в многоэтажке после обстрела. Фото: Игорь Табурец

Из 14 пострадавших девять человек госпитализировали, а еще пятерым оказали помощь на месте.

Машина, которая получила повреждения после обстрела
Автомобиль после атаки. Фото: ГСЧС Украины

На месте обстрела работают все необходимые службы, местная компания по обследованию повреждений, партнеры из областного Красного Креста. На данный момент подвозят материалы для первоочередных работ.

Многоэтажка после обстрела
Повреждения в доме после обстрела. Фото: Игорь Табурец

Пиротехнический расчет обследовал территорию, а спасательное отделение демонтировало аварийные строительные конструкции. Людям, которые получили стресс, помогают психологи ГСЧС.

Спасатели на месте обстрела
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Валерию Чирину сообщал, что 14 апреля россияне нанесли удар по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. Получил повреждения фасад, и выбило окна. Пострадала 44-летняя женщина: у нее острая реакция на стресс.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВС Украины писал, что в ночь на 14 апреля россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Более ста БпЛА удалось уничтожить. Еще на восьми локациях произошли попадания, а в пяти местах упали осколки.

Черкассы обстрелы погибшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

