РФ нанесла удар по Черкассам: погиб восьмилетний мальчик

Многоэтажка после обстрела. Фото: Игорь Табурец

Вечером во вторник, 14 апреля, россияне атаковали Черкассы ударными БпЛА. Погиб восьмилетний мальчик. Еще четырнадцать человек, среди которых ребенок, пострадали.

Об этом сообщили начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец и в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия вечернего удара по Черкассам 14 апреля

В результате падения обломков получили повреждения по меньшей мере четыре многоэтажки. Спасатели эвакуировали шесть человек.

Повреждения в многоэтажке после обстрела. Фото: Игорь Табурец

Из 14 пострадавших девять человек госпитализировали, а еще пятерым оказали помощь на месте.

Автомобиль после атаки. Фото: ГСЧС Украины

На месте обстрела работают все необходимые службы, местная компания по обследованию повреждений, партнеры из областного Красного Креста. На данный момент подвозят материалы для первоочередных работ.

Повреждения в доме после обстрела. Фото: Игорь Табурец

Пиротехнический расчет обследовал территорию, а спасательное отделение демонтировало аварийные строительные конструкции. Людям, которые получили стресс, помогают психологи ГСЧС.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Валерию Чирину сообщал, что 14 апреля россияне нанесли удар по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. Получил повреждения фасад, и выбило окна. Пострадала 44-летняя женщина: у нее острая реакция на стресс.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВС Украины писал, что в ночь на 14 апреля россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Более ста БпЛА удалось уничтожить. Еще на восьми локациях произошли попадания, а в пяти местах упали осколки.