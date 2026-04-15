Ночная атака дронов по Черкассам: пострадавших по меньшей мере трое

Ночью в среду, 15 апреля, россияне атаковали Черкассы ударными дронами. На нескольких локациях упали БпЛА. Пострадали люди.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия обстрела Черкасс ночью 15 апреля

По предварительным данным, пострадали три человека. На месте атаки работают все необходимые службы. Более подробную информацию об обстреле глава ОВА пообещал предоставить позже.

