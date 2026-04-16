Ночной удар по Днепру: погиб человек, пострадавших по меньшей мере десяток

Срочная новость

Ночью в четверг, 16 апреля, россияне нанесли удары по Днепру. Произошло попадание по жилым кварталам. Вспыхнули пожары. Один человек погиб. Также есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Последствия ночного обстрела Днепра 16 апреля

Потерпела повреждения пятиэтажка. Частично разрушился частный дом. Получили ранения десять человек. Семеро пострадавших остаются в больницах. У травмированных черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы. 40-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести.

Горят жилые дома, гаражи, машины. Получило повреждения учебное заведение.

Новость дополняется