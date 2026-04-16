В Днепре возросло количество погибших: уже известно о пяти жертвах

В ночь на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. Из-за этого погибли люди. Сейчас известно уже о пяти жертвах российской атаки.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение мэра города Бориса Филатова.

Жертвы российского удара по Днепру

По сообщению городского головы, нашли тело четвертого погибшего. Кроме того, в больнице умер еще один человек.

