РФ атаковала Днепр: пострадала молодая женщина

Ночью в среду, 15 апреля, россияне нанесли удар по Днепру. Загорелось административное здание. Есть пострадавшая.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Днепра ночью 15 апреля

Получила ранения 29-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Что известно об обстреле Днепра ночью 15 апреля

Воздушную тревогу в Днепровском районе объявили в 02:20. По состоянию на 02:41, по информации Воздушных Сил ВС Украины, на город летела группа БпЛА.

