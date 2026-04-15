РФ атаковала Днепр: пострадала молодая женщина
Дата публикации 15 апреля 2026 04:11
Ночью в среду, 15 апреля, россияне нанесли удар по Днепру. Загорелось административное здание. Есть пострадавшая.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Днепра ночью 15 апреля
Получила ранения 29-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Что известно об обстреле Днепра ночью 15 апреля
Воздушную тревогу в Днепровском районе объявили в 02:20. По состоянию на 02:41, по информации Воздушных Сил ВС Украины, на город летела группа БпЛА.
Читайте также:
