Видео

Главная Новости дня ООН назвала БПЛА малой дальности самыми опасными для Украины

ООН назвала БПЛА малой дальности самыми опасными для Украины

Дата публикации 11 апреля 2026 00:08
ООН сообщила о росте жертв из-за атак дронов в Украине
Российский ударный БПЛА "Герань 2". Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила о росте потерь среди гражданского населения в марте 2026 года. По данным наблюдателей, количество пострадавших увеличилось на 49% по сравнению с февралем. За месяц погибли не менее 211 человек, еще 1206 получили ранения.

Основной причиной роста стали интенсивные атаки вдоль линии фронта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на отчет ООН

Отдельное внимание в отчете уделено беспилотникам малой дальности, которые стали одной из наиболее опасных угроз для мирных жителей. В марте такие дроны привели к гибели 66 человек и ранениям 369. В районах, расположенных вблизи линии боевых действий, именно БПЛА фиксируются как ключевой фактор риска для населения. Это связано с регулярностью их применения и доступностью для атак.

Большинство жертв на подконтрольных территориях

По информации ООН, ежедневные удары беспилотниками, артиллерией и авиационными бомбами обеспечили 63% всех потерь среди гражданских в марте. Наиболее уязвимой категорией остаются пожилые люди, которые составили около половины погибших и 40% раненых. География инцидентов охватывает 19 областей Украины и Киев. При этом 97% всех случаев гибели и ранений зафиксированы на территориях, контролируемых украинскими властями.

С начала 2026 года ситуация остается напряженной. За первый квартал, по данным ООН, погибли 556 гражданских, еще 2731 человек получил ранения. Эти показатели на 20% превышают аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий и рисков для мирного населения.

ООН обстрелы война в Украине Шахед БпЛА
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
