В СБУ предупредили украинцев об угрозах со стороны РФ на Пасху
Россияне часто используют большие религиозные праздники для дестабилизации ситуации внутри Украины. Именно поэтому СБУ призывает граждан быть бдительными во время праздника в этом году. РФ объявила о перемирии, однако спецслужбы врага не оставляют планов прибегать к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям.
Об этом заявили в Службе безопасности Украины 10 апреля, передает Новини.LIVE.
Как отметили в СБУ, враг постоянно пытается разжечь конфликты между представителями разных конфессий и религиозных общин. Следовательно, эти попытки могут усилиться на Пасху. Кроме того, представители украинской спецслужбы постоянно разоблачают попытки РФ вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов.
Места массового пребывания людей являются основными целями оккупантов. Именно поэтому украинцам стоит проявить бдительность во время Пасхи. СБУ призывает:
- не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
- в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать об этом правоохранителям;
- информировать о контактах с незнакомцами, которые предлагают "легко заработать";
- реагировать на сигналы воздушной тревоги;
- соблюдать установленный комендантский час.
В Службе безопасности напоминают о работе круглосуточной горячей линии - номер 1516. Кроме того, можно обратиться в СБУ через:
▪️ чат-бот "Спали "ФСБшника";
▪️ email: callcenter@ssu.gov.ua.
