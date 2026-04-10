В СБУ предупредили украинцев об угрозах со стороны РФ на Пасху

Правоохранители следят за порядком во время Пасхи. Фото: Новини.LIVE

Россияне часто используют большие религиозные праздники для дестабилизации ситуации внутри Украины. Именно поэтому СБУ призывает граждан быть бдительными во время праздника в этом году. РФ объявила о перемирии, однако спецслужбы врага не оставляют планов прибегать к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины 10 апреля, передает Новини.LIVE.

СБУ призывает украинцев быть бдительными на Пасху

Как отметили в СБУ, враг постоянно пытается разжечь конфликты между представителями разных конфессий и религиозных общин. Следовательно, эти попытки могут усилиться на Пасху. Кроме того, представители украинской спецслужбы постоянно разоблачают попытки РФ вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов.

Места массового пребывания людей являются основными целями оккупантов. Именно поэтому украинцам стоит проявить бдительность во время Пасхи. СБУ призывает:

не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать об этом правоохранителям;

информировать о контактах с незнакомцами, которые предлагают "легко заработать";

реагировать на сигналы воздушной тревоги;

соблюдать установленный комендантский час.

В Службе безопасности напоминают о работе круглосуточной горячей линии - номер 1516. Кроме того, можно обратиться в СБУ через:

▪️ чат-бот "Спали "ФСБшника";

▪️ email: callcenter@ssu.gov.ua.

Как сообщали Новини.LIVE, полицейские на Пасху будут работать в усиленном режиме. Правоохранители будут проводить выборочные проверки. Мероприятия направлены на то, чтобы не допустить провокаций.

Также мы писали о том, что на Пасху в Украине в некоторых областях вводят дополнительные ограничения. Они будут касаться формата богослужений и корректировки работы общественного транспорта. Это должно уменьшить угрозу для людей.