Полиция планирует проводить выборочные проверки на Пасху

Полиция на месте вызова. Фото: Вечірній Київ

Правоохранители на Пасху в Украине будут работать в усиленном режиме. Они планируют проводить выборочные проверки для недопущения провокаций. Есть высокая угроза со стороны РФ независимо от праздников и дат.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии Укринформу.

Проверки полиции в Украине на Пасху

"Национальная полиция, как и каждый год, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача — обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений", — заявила Гирдвилис.

По ее словам, в случае необходимости правоохранители могут применять превентивные меры. В частности, речь идет о выборочных поверхностных проверках граждан — исключительно для предотвращения возможных провокаций и повышения уровня безопасности.

В Нацполиции также отмечают, что несмотря на праздничный период, риски, связанные с военным положением, остаются актуальными. Угроза со стороны России не исчезает, поэтому граждан призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Также Юлия Гирдвилис призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и придерживаться установленных ограничений.

