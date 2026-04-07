Полиция планирует проводить выборочные проверки на Пасху

Дата публикации 7 апреля 2026 13:23
Полиция на месте вызова. Фото: Вечірній Київ

Правоохранители на Пасху в Украине будут работать в усиленном режиме. Они планируют проводить выборочные проверки для недопущения провокаций. Есть высокая угроза со стороны РФ независимо от праздников и дат.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии Укринформу.

Проверки полиции в Украине на Пасху

"Национальная полиция, как и каждый год, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача — обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений", — заявила Гирдвилис.

По ее словам, в случае необходимости правоохранители могут применять превентивные меры. В частности, речь идет о выборочных поверхностных проверках граждан — исключительно для предотвращения возможных провокаций и повышения уровня безопасности.

В Нацполиции также отмечают, что несмотря на праздничный период, риски, связанные с военным положением, остаются актуальными. Угроза со стороны России не исчезает, поэтому граждан призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Также Юлия Гирдвилис призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и придерживаться установленных ограничений.

Как сообщает Новини.LIVE, 3 апреля Владимир Зеленский заявил, что предложение Украины о перемирии остается актуальным. Однако ответ Москвы выглядит несформированным и не дает понимания реальной готовности к прекращению огня.

В то же время Андрей Сибига сказал, что РФ реагирует на предложения перемирия жесткими атаками. По его словам, Россия намеренно наносит удары среди белого дня, ведь хочет максимально увеличить количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
