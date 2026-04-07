Україна
Головна Новини дня Поліція планує проводити вибіркові перевірки на Великдень

Поліція планує проводити вибіркові перевірки на Великдень

Дата публікації: 7 квітня 2026 13:23
Поліція на місці виклику. Фото: Вечірній Київ

Правоохоронці на Великдень в Україні працюватимуть у посиленому режимі. Вони планують проводити вибіркові перевірки для недопущення провокацій. Є висока загроза зі сторони РФ незалежно від свят та дат.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс у коментарі Укрінформу. 

Перевірки поліції в Україні на Великдень

"Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання — забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь", — заявила Гірдвіліс.

За її словами, у разі потреби правоохоронці можуть застосовувати превентивні заходи. Зокрема, йдеться про вибіркові поверхневі перевірки громадян — виключно для запобігання можливим провокаціям та підвищення рівня безпеки.

У Нацполіції також наголошують, що попри святковий період, ризики, пов'язані з воєнним станом, залишаються актуальними. Загроза з боку Росії не зникає, тому громадян закликають бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

Також Юлія Гірдвіліс закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися встановлених обмежень. 

Як повідомляє Новини.LIVE, 3 квітня Володимир Зеленський заявив, що пропозиція України про перемир'я залишається актуальною. Однак відповідь Москви виглядає несформованою і не дає розуміння реальної готовності до припинення вогню. 

Водночас Андрій Сибіга сказав, що РФ реагує на пропозиції перемир'я жорсткими атаками. За його словами, Росія навмисно завдає ударів серед білого дня, адже хоче максимально збільшити кількість жертв серед цивільного населення та масштаби руйнувань. 

поліція Великдень перевірки
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
