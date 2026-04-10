У СБУ попередили українців про загрози зі сторони РФ на Великдень

Правоохоронці слідкують за порядком під час Великодня.

Росіяни часто використовують великі релігійні свята для дестабілізації ситуації всередині України. Саме тому СБУ закликає громадян бути пильними під час свята цьогоріч. РФ оголосила про перемир'я, однак спецслужби ворога не полишають планів вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.

Про це заявили у Службі безпеки України 10 квітня, передає Новини.LIVE.

СБУ закликає українців бути пильними на Великдень

Як зазначили в СБУ, ворог постійно намагається розпалити конфлікти між представниками різних конфесій та релігійних громад. Відтак, ці спроби можуть посилитися на Великдень. Крім того, представники української спецслужби постійно викривають спроби РФ вербувати українців для підготовки терактів та коригування повітряних ударів.

Місця масового перебування людей є основними цілями окупантів. Саме тому українцям варто проявити пильність під час Великодня. СБУ закликає:

не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;

у разі виявлення підозрілих предметів повідомляти про це правоохоронців;

інформувати про контакти із незнайомцями, які пропонують "легко заробити";

⁠реагувати на сигнали повітряної тривоги;

дотримуватися встановленої комендантської години.

У Службі безпеки нагадують про роботу цілодобової гарячої лінії — номер 1516. Крім того, можна звернутися до СБУ через:

▪️ чат-бот "Спали" ФСБшника";

▪️ email: callcenter@ssu.gov.ua.

Як повідомляли Новини.LIVE, поліцейські на Великдень працюватимуть у посиленому режимі. Правоохоронці будуть проводити вибіркові перевірки. Заходи спрямовані на те, аби не допустити провокацій.

Також ми писали про те, що на Великдень в Україні у деяких областях запроваджують додаткові обмеження. Вони будуть стосуватися формату богослужінь і коригування роботи громадського транспорту. Це має зменшити загрозу для людей.