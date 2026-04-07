Головна Новини дня На Великдень в Україні будуть обмеження: в деяких регіонах очікуються зміни

Дата публікації: 7 квітня 2026 14:38
Цьогоріч Великдень в Україні відзначатимуть із посиленими заходами безпеки через війну і ризики ворожих атак. У різних регіонах влада запроваджує додаткові обмеження, змінює формат богослужінь і коригує роботу громадського транспорту, щоб зменшити загрозу для людей.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише "Судово-юридична газета". 

Які обмеження будуть в Україні на Великдень

Відомо, що в частині громад Харківської області та в Дружківці обмежили доступ до кладовищ. На Херсонщині заборонили проводити богослужіння під час комендантської години — винятки зроблено лише для поховальних процесій.

У Київській області святкові та поминальні заходи відбуватимуться з урахуванням підвищених заходів безпеки. Мешканців закликають уникати великих скупчень людей, а комендантська година залишатиметься незмінною — з 00:00 до 05:00.

Українцям також нагадують про необхідність негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів. У храмах мають бути встановлені вказівники до безпечних місць, а відповідальність за організацію безпечного перебування людей під час богослужінь покладається на їхніх організаторів.

У низці міст заплановані зміни в роботі транспорту. Зокрема, у Дніпрі, Миколаєві, Тернополі та Сумах передбачають запуск додаткових маршрутів до кладовищ. У деяких громадах можуть змінити графіки руху або продовжити роботу транспорту у святкові дні.

У Харкові комунальне підприємство "Ритуал" обмежило доступ до кладовищ №13, 15 і 17, а також до Меморіалу жертвам тоталітаризму через підвищену загрозу атак дронами. Інші кладовища міста залишаються відкритими.

У Богодухівській громаді запровадили заборону на масовий відпочинок біля водойм і обмежили відвідування кладовищ у п’ятикілометровій прикордонній зоні з РФ та на територіях, де тривали бойові дії. Крім того, мешканцям радять утриматися від відвідування місць поховань у межах 20 кілометрів від лінії фронту.

На Вінниччині Рада оборони заборонила проведення масових релігійних заходів поза межами храмів до кінця 2026 року. Освячення пасок планують проводити протягом дня у суботу та неділю, щоб уникнути натовпів. Комендантська година діятиме без змін.

У Миколаївській області також закликають уникати масових зібрань і дотримуватися правил безпеки під час свят.

У Кропивницькому розглядають можливість скорочення комендантської години у ніч на Великдень. Напередодні свята громадський транспорт працюватиме до 22:00, а в сам день Великодня почне курсувати з 05:00. Окрім того, поліція може тимчасово обмежувати рух транспорту поблизу храмів.

Як повідомляли Новини.LIVE, поліція планує проводити вибіркові перевірки на Великдень. Речниця Нацполіції заявила, що правоохоронці в Україні працюватимуть у посиленому режимі.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова до перемир'я на Великдень. Водночас глава держави наголосив, що Київ не піде на поступки, що загрожують суверенітету країни.

свята комендантська година Великдень
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
