На Великдень в Україні будуть обмеження: в деяких регіонах очікуються зміни

Цьогоріч Великдень в Україні відзначатимуть із посиленими заходами безпеки через війну і ризики ворожих атак. У різних регіонах влада запроваджує додаткові обмеження, змінює формат богослужінь і коригує роботу громадського транспорту, щоб зменшити загрозу для людей.

Які обмеження будуть в Україні на Великдень

Відомо, що в частині громад Харківської області та в Дружківці обмежили доступ до кладовищ. На Херсонщині заборонили проводити богослужіння під час комендантської години — винятки зроблено лише для поховальних процесій.

У Київській області святкові та поминальні заходи відбуватимуться з урахуванням підвищених заходів безпеки. Мешканців закликають уникати великих скупчень людей, а комендантська година залишатиметься незмінною — з 00:00 до 05:00.

Українцям також нагадують про необхідність негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів. У храмах мають бути встановлені вказівники до безпечних місць, а відповідальність за організацію безпечного перебування людей під час богослужінь покладається на їхніх організаторів.

У низці міст заплановані зміни в роботі транспорту. Зокрема, у Дніпрі, Миколаєві, Тернополі та Сумах передбачають запуск додаткових маршрутів до кладовищ. У деяких громадах можуть змінити графіки руху або продовжити роботу транспорту у святкові дні.

У Харкові комунальне підприємство "Ритуал" обмежило доступ до кладовищ №13, 15 і 17, а також до Меморіалу жертвам тоталітаризму через підвищену загрозу атак дронами. Інші кладовища міста залишаються відкритими.

У Богодухівській громаді запровадили заборону на масовий відпочинок біля водойм і обмежили відвідування кладовищ у п’ятикілометровій прикордонній зоні з РФ та на територіях, де тривали бойові дії. Крім того, мешканцям радять утриматися від відвідування місць поховань у межах 20 кілометрів від лінії фронту.

На Вінниччині Рада оборони заборонила проведення масових релігійних заходів поза межами храмів до кінця 2026 року. Освячення пасок планують проводити протягом дня у суботу та неділю, щоб уникнути натовпів. Комендантська година діятиме без змін.

У Миколаївській області також закликають уникати масових зібрань і дотримуватися правил безпеки під час свят.

У Кропивницькому розглядають можливість скорочення комендантської години у ніч на Великдень. Напередодні свята громадський транспорт працюватиме до 22:00, а в сам день Великодня почне курсувати з 05:00. Окрім того, поліція може тимчасово обмежувати рух транспорту поблизу храмів.

Як повідомляли Новини.LIVE, поліція планує проводити вибіркові перевірки на Великдень. Речниця Нацполіції заявила, що правоохоронці в Україні працюватимуть у посиленому режимі.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова до перемир'я на Великдень. Водночас глава держави наголосив, що Київ не піде на поступки, що загрожують суверенітету країни.