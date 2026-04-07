На Пасху в Украине будут ограничения: в регионах ожидаются изменения

На Пасху в Украине будут ограничения: в регионах ожидаются изменения

Дата публикации 7 апреля 2026 14:38
Люди на Пасху. Фото: Новини.LIVE

В этом году Пасху в Украине будут отмечать с усиленными мерами безопасности из-за войны и рисков вражеских атак. В разных регионах власти вводят дополнительные ограничения, меняют формат богослужений и корректируют работу общественного транспорта, чтобы уменьшить угрозу для людей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Какие ограничения будут в Украине на Пасху

Известно, что в части общин Харьковской области и в Дружковке ограничили доступ к кладбищам. На Херсонщине запретили проводить богослужения во время комендантского часа — исключения сделаны только для похоронных процессий.

В Киевской области праздничные и поминальные мероприятия будут проходить с учетом повышенных мер безопасности. Жителей призывают избегать больших скоплений людей, а комендантский час будет оставаться неизменным — с 00:00 до 05:00.

Украинцам также напоминают о необходимости немедленно реагировать насигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия. В храмах должны быть установлены указатели к безопасным местам, а ответственность за организацию безопасного пребывания людей во время богослужений возлагается на их организаторов.

В ряде городов запланированы изменения в работе транспорта. В частности, в Днепре, Николаеве, Тернополе и Сумах предусматривают запуск дополнительных маршрутов к кладбищам. В некоторых общинах могут изменить графики движения или продлить работу транспорта в праздничные дни.

В Харькове коммунальное предприятие "Ритуал" ограничило доступ к кладбищам №13, 15 и 17, а также к Мемориалу жертвам тоталитаризма из-за повышенной угрозы атак дронами. Другие кладбища города остаются открытыми.

В Богодуховской громаде ввели запрет на массовый отдых у водоемов и ограничили посещение кладбищ в пятикилометровой приграничной зоне с РФ и на территориях, где продолжались боевые действия. Кроме того, жителям советуют воздержаться от посещения мест захоронений в пределах 20 километров от линии фронта.

В Винницкой области Совет обороны запретил проведение массовых религиозных мероприятий вне храмов до конца 2026 года. Освящение куличей планируют проводить в течение дня в субботу и воскресенье, чтобы избежать толп. Комендантский час будет действовать без изменений.

В Николаевской области также призывают избегать массовых собраний и соблюдать правила безопасности во время праздников.

В Кропивницком рассматривают возможность сокращения комендантского часа в ночь на Пасху. Накануне праздника общественный транспорт будет работать до 22:00, а в сам день Пасхи начнет курсировать с 05:00. Кроме того, полиция может временно ограничивать движение транспорта вблизи храмов.

Как сообщали Новини.LIVE, полиция планирует проводить выборочные проверки на Пасху. Пресс-секретарь Нацполиции заявила, что правоохранители в Украине будут работать в усиленном режиме.

В то же время Владимир Зеленский сообщал, что Украина готова к перемирию на Пасху. При этом глава государства подчеркнул, что Киев не пойдет на уступки, угрожающие суверенитету страны.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
