Головна Новини дня ООН назвала БПЛА малої дальності найнебезпечнішими для України

ООН назвала БПЛА малої дальності найнебезпечнішими для України

Дата публікації: 11 квітня 2026 00:08
ООН повідомила про зростання жертв через атаки дронів в Україні
Російський ударний БПЛА "Герань 2". Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила про зростання втрат серед цивільного населення в березні 2026 року. За даними спостерігачів, кількість постраждалих збільшилася на 49% порівняно з лютим. За місяць загинуло щонайменше 211 осіб, ще 1206 дістали поранення.

Основною причиною зростання стали інтенсивні атаки вздовж лінії фронту, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на звіт ООН.

Окрему увагу у звіті приділено безпілотникам малої дальності, які стали однією з найнебезпечніших загроз для мирних жителів. У березні такі дрони призвели до загибелі 66 осіб і поранень 369. У районах, розташованих поблизу лінії бойових дій, саме БПЛА фіксуються як ключовий фактор ризику для населення. Це пов'язано з регулярністю їхнього застосування та доступністю для атак.

Більшість жертв на підконтрольних територіях

За інформацією ООН, щоденні удари безпілотниками, артилерією та авіаційними бомбами забезпечили 63% усіх втрат серед цивільних у березні. Найбільш вразливою категорією залишаються люди похилого віку, які становили близько половини загиблих і 40% поранених. Географія інцидентів охоплює 19 областей України та Київ. При цьому 97% усіх випадків загибелі та поранень зафіксовано на територіях, контрольованих українською владою.

З початку 2026 року ситуація залишається напруженою. За перший квартал, за даними ООН, загинули 556 цивільних, ще 2731 особа дістала поранення. Ці показники на 20% перевищують аналогічний період минулого року. Це свідчить про збереження високої інтенсивності бойових дій і ризиків для мирного населення.

ООН обстріли війна в Україні Шахед БпЛА
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
