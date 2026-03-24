Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ким предложил пути совершенствования системы реабилитации раненых

Ким предложил пути совершенствования системы реабилитации раненых

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 13:20
Ким предложил пути совершенствования системы реабилитации раненых
Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Для качественной реабилитации раненых важно построение единой системы поддержки, которую будет гарантировать сформированная соответствующая государственная политика.

Об этом в материале для "LB.ua" заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте также:

Виталий Ким призывает уделить больше внимания реабилитации украинцев

"Уже сегодня более 130 тысяч ветеранов имеют инвалидность вследствие войны. И вообще, по оценкам ВОЗ, каждый третий человек в течение жизни нуждается в реабилитации. В Украине эта цифра очевидно больше из-за войны и отсутствия у людей привычки заботиться о своем здоровье", — отметил Ким.

По его мнению, система поддержки должна двигаться не только через финансирование учреждений, но и через помощь конкретному человеку - с возможностью выбора и без лишней бюрократии.

"Все вместе, государство и частный сектор, формируют необходимую инфраструктуру. И на этом этапе нужно осознать самую большую потребность — для качественной реабилитации очень важно построение единой системы. Когда человек или его родные видят маршрут между учреждениями, понимают куда идти после выписки из больницы и как и где получить помощь дальше", — подчеркнул Ким.

Он обозначил несколько направлений совершенствования системы реабилитации в Украине. Во-первых, ее необходимо обеспечить квалифицированными кадрами, такими как эрготерапевты, которых сейчас критически не хватает.

Еще одна задача - упростить маршрут пациента. Чтобы раненый и его семья знали, где получать необходимые направления и куда с ними идти, без бюрократических проволочек.

"Нередко те, кто нуждается в реабилитационных услугах, жалуются на отсутствие четкой информации о том, что пациенту делать дальше: какие социальные услуги существуют, где получить вспомогательные средства, как оформить поддержку. Это задача для государства, и мы должны выполнить ее, обеспечив каждому нуждающемуся один непрерывный процесс восстановления. В котором будет минимум очередей и действительно доступные и качественные услуги", — подчеркнул начальник ОВА.

Отдельная задача, на которой он остановился, — психологическая поддержка, ведь до 20% ветеранов имеют симптомы ПТСР или депрессии.

"В то же время есть вещи, которые уже работают. Например, спорт. Во многих случаях именно он становится точкой возвращения — дает контроль над телом, стабилизирует психику, возвращает человека в социум. Пока это отдельные инициативы, но нам нужно сформировать соответствующую эффективную государственную политику. Главная задача - переосмыслить реабилитацию: это непрерывный процесс — от момента ранения до полного возвращения в жизнь", — акцентировал Виталий Ким.

Он призвал подходить к вопросу реабилитации с "другой логикой", когда план восстановления формируется еще в больнице и не обрывается после выписки; когда реабилитация доступна не только в соответствующих центрах, но и в громадах и дома; когда психологическая поддержка - не опция, а обязательная часть; когда есть ответственный человек, который ведет пациента по всему маршруту и не дает этому процессу оборваться.

И когда человек, проходящий реабилитацию, получает государственную помощь не только на отдельные процедуры, но и реальные расходы, без которых восстановление просто невозможно — транспорт, приобретение, ремонт и обслуживание протезов, а также других вспомогательных средств.

"К этому нужно стремиться. Тогда мы сможем вернуть миллионы людей, которые физически выжили, но испытывают психологические сложности, к полноценной социальной, экономической, культурной жизни. Именно для этого и нужна реабилитация", — резюмировал Виталий Ким.

Также Виталий Ким считает, что в Украине надо по-другому наказывать за коррупцию. Мол признания вины недостаточно, ведь государство несет убытки из-за коррупции, поэтому их надо компенсировать.

Кроме того, стране надо инвестировать в человеческий капитал, как подчеркивал Ким. Он объяснил, как это поможет поднять экономику Украины.

Виталий Ким реабилитация ранение
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации