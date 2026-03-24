Кім запропонував шляхи вдосконалення системи реабілітації поранених

Кім запропонував шляхи вдосконалення системи реабілітації поранених

Дата публікації: 24 березня 2026 13:20
Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Для якісної реабілітації поранених є важливою побудова єдиної системи підтримки, яку гарантуватиме сформована відповідна державна політика.

Про це у матеріалі для "LB.ua" заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вже сьогодні понад 130 тисяч ветеранів мають інвалідність внаслідок війни. Та й загалом, за оцінками ВООЗ, кожна третя людина протягом життя потребує реабілітації. В Україні ця цифра очевидно більша через війну та відсутність у людей звички піклуватися про своє здоров’я", — зазначив Кім.

На його думку, система підтримки  має рухатися не лише через фінансування закладів, а й через допомогу конкретній людині — з можливістю вибору і без зайвої бюрократії.

"Усі разом, держава та приватний сектор, формують необхідну інфраструктуру. І на цьому етапі потрібно усвідомити найбільшу потребу – для якісної реабілітації дуже важлива побудова єдиної системи. Коли людина чи її рідні бачать маршрут між закладами, розуміють куди йти після виписки з лікарні та як і де отримати допомогу далі", — наголосив Кім.

Він окреслив кілька напрямків удосконалення системи реабілітації в Україні. По-перше, її необхідно забезпечити кваліфікованими кадрами, такими як ерготерапевти, яких наразі критично не вистачає.

Ще одне завдання - спростити маршрут пацієнта. Щоб поранений та його родина знали, де отримувати необхідні направлення і куди з ними йти, без бюрократичних зволікань.

"Нерідко ті, хто потребують реабілітаційних послуг, скаржаться на відсутність чіткої інформації про те, що пацієнту робити далі: які соціальні послуги існують, де отримати допоміжні засоби, як оформити підтримку. Це завдання для держави, і ми маємо виконати його, забезпечивши кожному, хто потребує, один безперервний процес відновлення. В якому буде мінімум черг та дійсно доступні та якісні послуги", — підкреслив начальник ОВА.

Окреме завдання, на якому він зупинився, — психологічна підтримка, адже до 20% ветеранів мають симптоми ПТСР або депресії.

"Водночас є речі, які вже працюють. Наприклад, спорт. У багатьох випадках саме він стає точкою повернення — дає контроль над тілом, стабілізує психіку, повертає людину в соціум. Поки це окремі ініціативи, але нам потрібно сформувати відповідну ефективну державну політику. Головне завдання -  переосмислити реабілітацію: це безперервний процес – від моменту поранення до повного повернення в життя", — акцентував Віталій Кім.

Він закликав підходити до питання реабілітації з "іншою логікою", коли план відновлення формується ще в лікарні і не обривається після виписки; коли реабілітація доступна не тільки у відповідних центрах, а й у громадах і вдома; коли психологічна підтримка — не опція, а обов’язкова частина; коли є відповідальна людина, яка веде пацієнта по всьому маршруту і не дає цьому процесу обірватися.

І коли людина, що проходить реабілітацію, отримує державну допомогу не лише на окремі процедури, а й реальні витрати, без яких відновлення просто неможливе — транспорт, придбання, ремонт та обслуговування протезів, а також інших допоміжних засобів.

"До цього потрібно прагнути. Тоді ми зможемо повернути мільйони людей, які фізично вижили, але відчувають психологічні складнощі, до повноцінного соціального, економічного, культурного життя. Саме для цього і потрібна реабілітація", — резюмував Віталій Кім.

Також Віталій Кім вважає, що в Україні треба по-іншому карати за корупцію. Мовляв визнання провини недостатньо, адже держава зазнає збитків через корупцію, тому їх треба компенсувати.

Окрім того, країні треба інвестувати в людський капітал, як підкреслював Кім. Він пояснив, як це допоможе підняти економіку України. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
