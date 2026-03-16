Кім закликав Україну інвестувати в людський капітал

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що інвестиції в людський капітал повинні стати головною складовою стратегії відновлення України. За його словами, розвиток країн залежить не лише від природних ресурсів чи промислового потенціалу, а від знань, навичок і здоров’я громадян.

На цьому Віталій Кім акцентував в своїй колонці для видання "Інтерфакс-Україна", передає Новини.LIVE.

Інвестиція в людський капітал

"Коли говорять про повоєнне відновлення України, найчастіше згадують дороги, мости, заводи чи нові житлові квартали. Це важливо, але будь-яка інфраструктура існує насамперед для людей. Вони — основа економіки та ключовий драйвер її розвитку. Тому головна інвестиція, яку має зробити Україна, — в людський капітал. Економічна наука довела: розвиток країн залежить не лише від природних ресурсів чи промислового потенціалу, а від знань, навичок і здоров’я громадян", — зазначив Кім.

Він каже, що країни, які системно інвестують у людей, отримують найвищі темпи економічного розвитку, оскільки люди створюють економіку.

"Економісти підкреслюють, що освіта та навички людей є одним із ключових факторів зростання ВВП. До 45% економічного зростання у світі останніми десятиліттями забезпечили саме інвестиції в освіту та розвиток людського капіталу. У розвинутих економіках його оцінюють у 1-10 мільйонів доларів на людину. Інвестиції в освіту, здоров’я та навички повертаються економіці у п’ять, а інколи й у десять разів більше", — наголосив посадовець.

За оцінками ООН, у випадку збереження теперішніх демографічних тенденцій населення України до 2050 року може скоротитися до 25-28 мільйонів. Кім вважає, що це означає, що розвиток людського капіталу стає ключовим фактором економічної стабільності держави. Робити це він пропонує за напрямками освіти, здоров’я, створення середовища для розвитку та підтримки родин з дітьми.

"Освіта має стати ключовою інвестицією держави. Йдеться не лише про школи чи університети, а про систему безперервного навчання, розвиток технічної освіти та програм перекваліфікації. Інвестиції в медицину — це інвестиції в економіку, бо здорові люди працюють продуктивніше і довше залишаються активними на ринку праці", — пояснив очільник ОВА.

Кім також звернув увагу на необхідність створення середовища для розвитку, оскільки люди розкривають свій потенціал лише там, де існують можливості — сучасна інфраструктура, інноваційна економіка та підтримка підприємництва. Він закликав не забувати вже зараз опікуватися майбутніми поколіннями українців.

"Фактично йдеться про нову державну програму — "Інвестиції нових поколінь". Її мета — підтримати сім’ї з дітьми і зробити народження дитини не фінансовим ризиком, а природним і підтриманим державою рішенням. Така програма може включати фінансову підтримку сімей, медичне страхування та освітні гранти. Окремим елементом може стати накопичувальний рахунок для кожної дитини, який відкриватиметься з моменту народження і поповнюватиметься, зокрема, за рахунок доходів від використання національних природних ресурсів. Подібні рішення можуть стати одним із важливих стимулів для зростання народжуваності та допомогти Україні подолати демографічну кризу", — додав очільник Миколаївської ОВА.

